Jornal da Espanha se rende a Estêvão: ‘Messinho é o Rei’

Estêvão não para de encantar com a camisa do Palmeiras. Artilheiro do Brasileirão com 12 gols e principal jogador do time de Abel Ferreira, o atacante começou a chamar atenção do resto do mundo. Como o jornal espanhol ”Marca”, que chamou o atleta do Verdão de ”Rei” em matéria mais recente.

“Brasil se prepara para coroar seu novo ‘O Rei’: Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves”, diz um trecho do jornal.

Além de chamar a atenção para o número de gols do atacante de 17 anos, o Marca exalta também as oito assistências que o jogador do Palmeiras deu na competição. O jornal também ressalta que o atleta é o primeiro a participar de 20 gols com menos de 18 anos.

O jornal recuperou o elogio de Neymar ter seu recorde de participações em gols no Brasileirão quebrado por Estêvão. Em 2009, o então atacante do Santos marcou presença em 16 gols. Contudo, o jogador do Palmeiras assumiu o posto de jogador sub-17 mais decisivo da história da competição ao chegar a 18 participações contra o Juventude.

“Espero que continue brilhando e apaixonando todo mundo do futebol. Será um gênio”, escreveu Neymar.

Estêvão tenta conduzir Palmeiras a mais um título

Já vendido ao Chelsea em uma operação que pode chegar a R$ 358 milhões, Estêvão vai deixar o Palmeiras apenas no meio de 2025, após o Super Mundial de Clubes. Até lá, o atacante é a grande esperança da torcida Alviverde na busca pelo tricampeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão está quatro pontos atrás do líder Botafogo e ainda terá um duelo direto contra os cariocas na competição.

