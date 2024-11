Corinthians x Palmeiras (Paulistão Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras começam a decidir nesta sexta-feira (15/11), às 15h30, na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Paulista Feminino. As duas equipes chegam com as duas melhores campanhas da competição e praticamente iguais, já que na primeira fase, os dois times fizeram 25 pontos. O jogo de volta da final está marcado para o dia 20 de novembro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e TV Cultura (TV aberta); SporTV, TNT e Record News (TV fechada); Max, Play Plus e R7 (streaming), e Paulistão e Centauro (Youtube).

Como chega o Corinthians

Tetracampeãs e atuais detentoras do título paulista, as meninas do Corinthians também levaram as taças do Brasileirão e Libertadores da categoria em 2024. Assim, mesmo com a saída de Artur Elias para a seleção brasileira, as Brabas seguem como favoritas mesmo com a segunda campanha na fase de grupos sob o comando de Lucas Piccinato. Aliás, o Timão se garantiu na decisão depois de superar o São Paulo no placar agregado da semifinal. Com uma vitória por 1 a 0 na ida e um empate por 1 a 1 na volta e chegaram na sexta final das últimas sete edições de competição.

Como chega o Palmeiras

Já o Palmeiras busca retomar a hegemonia no estado. Afinal, campeãs em 2022, as Palestrinas tem ao todo dois títulos estaduais e na atual edição do Paulistão Feminino fecharam a primeira fase com a melhor campanha. Aliás, com dois gols sofridos a menos que as Alvinegras, as Alviverdes têm o direito de fazer a grande final em casa. Por fim, o Verdão passou pela Ferroviária de Araraquara na fase semifinal, após um 3 a 2 na soma dos placares. Assim, vão em busca do tri.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Final do Campeonato Paulista Feminino (jog de ida)

Data-Hora: 15/11/2024 (sexta-feira), às 15h30(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Lelê, Belinha (Paulinha), Dani Arias, Mariza e Yasmin; Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira (Yaya), Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira (Milene). Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Isadora Amaral (Fê Palermo), Ingryd Lima, Brena, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

