Globo negocia mudança de função para Bárbara Coelho

A jornalista Bárbara Coelho pode mudar de função na Globo. A emissora deseja que a apresentadora do Esporte Espetacular atue como comentarista nos jogos transmitidos pela casa e também nos programas esportivos. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a informação, a transição seria um desejo antigo da própria Bárbara, o que pode facilitar o processo. Além disso, a jornalista já atua na função de forma esporádica em programas do SporTV, como o Redação e o Seleção. Porém, ela deixaria o comando do Esporte Espetacular, posto que ocupa desde 2025. Reuniões estão em andamento para definir a situação.

Atualmente, o Esporte Espetacular, que também conta com a apresentação de Lucas Gutierrez, possui médias de 7 e 8 pontos de audiência na Grande São Paulo. Em resposta a coluna de Vaquer, a Globo afirmou que “ainda não está divulgando detalhes da programação do Esporte do ano que vem”.

Carreira de Bárbara Coelho na Globo

Bárbara Coelho chegou na Globo em 2013. Por lá, iniciou na apresentação de programas do SporTV, canal esportivo fechado da emissora. Na TV aberta, recebeu a primeira oportunidade em 2018, à frente do Central da Copa com Tiago Leifert e Caio Ribeiro.

No mesmo ano, Bárbara substituiu Fernanda Gentil no Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Na Globo, ela também já cobriu duas Copas do Mundo masculinas, duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo femininas.

