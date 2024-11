Cristiano Ronaldo exibe premiação em Portugal por ângulo inédito; assista

O astro português Cristiano Ronaldo recebeu, na última segunda-feira (11), o troféu Quinas de Platina, honraria de maior prestígio do futebol no seu país. Porém, o camisa 7 aproveitou a oportunidade para exibir a cerimônia de um ângulo diferente.

Por meio de óculos, o jogador do Al-Nassr filmou todas as suas ações em primeira pessoa. A experiência mostrou detalhes como a entrada do astro no local da cerimônia, o momento em que houve uma homenagem ao zagueiro Pepe e ainda uma interação entre Cristiano Ronaldo e Rui Costa, ídolo português e atualmente presidente do Benfica.

Assista ao vídeo:

O ponto alto do evento foi a entrega do troféu Quinas de Platina para o camisa 7. O prêmio reconhece os serviços prestados por um atleta do país pela seleção de Portugal. Fernando Gomes, presidente da FPF, valorizou a história de CR7 com a camisa portuguesa.

“O troféu de maior prestígio do país é o Quinas de Platina, e si há um embaixador de Portugal que o merece, sem dúvidas é Cristiano Ronaldo. Mais de 20 anos de serviço pela seleção portuguesa. Se há alguém que tem mostrado amor ao representar a equipe nacional, esse é Cristiano Ronaldo. Um embaixador por excelência, que sente a camisa e sente Portugal”, declarou o dirigente na entrega do prêmio.

Números de Cristiano Ronaldo por Portugal

Por Portugal, Cristiano Ronaldo soma os recordes de maior goleador por seleções (133 gols) e o maior número de partidas por seleções (216). Na atual Data Fifa, o camisa 7 pode aringir uma nova marca: jogador com mais vitórias por seleções, superando Sérgio Ramos. O espanhol soma atualmente 131 triunfos.

