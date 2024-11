De la Cruz desmente saída para River Plate: ‘Estou muito bem no Flamengo’

Imprensa argentina informou no início de novembro que o jogador estaria infeliz no Rubro-Negro e que queria voltar para Argentina - (crédito: Marcelo Cortes/CRF)

O meia De la Cruz, do Flamengo, negou a informação de que voltaria para o River Plate em entrevista à ESPN nesta quinta-feira (14). O uruguaio afirmou que está feliz no Rubro-Negro.

“Simplesmente acredito foi algo da imprensa do que realmente o que aconteceu. Em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar ao clube (River) agora. Sempre digo que sou agradecido, a maior parte da carreira passei no River e passei muito bem. Hoje estou muito bem no Flamengo e feliz, vivendo uma etapa nova. Para mim também era querer mostrar se eu estava à altura de um futebol tão exigente como o brasileiro e num grande clube como é o Flamengo”, disse.

A imprensa argentina informou, no inicio de novembro, que o jogador estaria infeliz no clube carioca e que, por isso, queria voltar para o clube argentino.

“Disseram muitas coisas, amigos me escreviam e perguntavam se eu voltaria, mas as pessoas próximas de mim sabiam que não é o momento. Tenho uma grande relação com Marcelo (Gallardo), falei muito também com Marcelo e com Jorge Brito (presidente do River), mas eles sabem que agora não é o momento”, ponderou.

De la Cruz chegou ao Flamengo no início da temporada. Atualmente, o meia se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.