Ex de Rodrygo Goes se revolta com atitude da namorada do jogador

Ex de Rodrygo Goes, Pamella Costa Souza reprovou uma ação de Bruna Rotta, atual namorada do jogador, envolvendo seus filhos - (crédito: Fotos: Reprodução / Instagram)

Uma publicação de Bruna Rotta, namorada de Rodrygo Goes, causou irritação na ex- mulher do jogador, Pamella Costa Souza. O caso veio à tona após a antiga companheira do atacante do Real Madrid expor sua insatisfação sobre um vídeo em que seus filhos com Rodrygo aparecem sem roupa.

Pamella fez um story onde comentou a situação, assim como reagiu a uma publicação sobre o assunto feita por uma página de fofoca.

“Aí você pensa: ‘Não, a pessoa não pode ser tão sem noção’. Mas sim, ela pode”, escreveu a esteticista em seu story, antes de comentar em um post de outro perfil:

“(Indireta) Foi direto mesmo! Postar meus filhos sem roupa e fingindo ter boa convivência? É demais!”.

Posteriormente à repercussão, Bruna Rotta fez uma publicação em sua rede social para esclarecer o ocorrido.

“Tinha postado um vídeo meu com o meu namorado, eram vários ‘takezinhos’. E aí, postei um take que aparecia ele com os filhos dele. E sabe quando você grava aquele momento e pensa: ‘Cara, que momento lindo e genuíno’?. Eu pensei: ‘Meu, vou gravar para deixar salvo, porque isso daqui é muito lindo’. Estava muito fofo! Só que eu não tinha pedido autorização da mãe das crianças para usar a imagem”, contou, antes de finalizar: