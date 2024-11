Venezuela x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Nesta quinta-feira (14/11), às 18h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, fora de casa, em Maturín, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026. Em quarto, o Brasil (16 pontos) quer seguir a boa fase recente para subir ainda mais na tabela e se afastar dos times fora do G6. Já a Venezuela, em oitavo, com 11 pontos, visa manter a invencibilidade em casa para seguir sonhando com a vaga inédita ao Mundial. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 16h30 (de Brasília). Assim que a Jornalda Esportiva começar, o comando será de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Além do premiado Cesar Tavares, a narração da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Confira tudo de Venezuela x Brasil clicando na arte acima.

