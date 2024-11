Cebolinha, do Flamengo, avança em recuperação e treina com bola

Everton Cebolinha, do Flamengo, avançou na sua recuperação. O atacante rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda em partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no início de agosto. Ele se machucou em um lance sozinho no meio de campo logo aos dez minutos de partida. O lateral Viña também sofreu a lesão no mesmo jogo.

O jogador retorna aos gramados apenas na próxima temporada, no entanto, ele realizou os primeiros treinos de chuteira e com bola nos últimos dias no CT do Ninho do Urubu, de acordo com a “Coluna do Fla”.

Apesar de ser desfalque, Cebolinha esteve presente na partida contra o Atlético-Mineiro, na Arena MRV, em que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil no último domingo (10). Além dele, Pedro e Viña, que também só voltam no ano que vem, estiveram presentes. Aliás, durante a comemoração, ambos pularam com uma perna só, já que se recuperam de graves lesões.

O contrato do atacante com o Rubro-Negro até junho de 2026, ou seja, fica mais uma temporada e meia no clube carioca. Dessa forma, a tendência é que o jogador esteja à disposição do técnico Filipe Luís no início de 2025.

