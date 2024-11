Brasil está escalado para jogo contra a Venezuela

Seleção Brasileira enfrenta a Vinho Tinto, nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil está definido para enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Como já confirmado por Dorival Júnior, o time é o mesmo do último jogo, mas com a entrada de Vinícius Júnior, que estava machucado na última Data Fifa. Ele entra na vaga de Rodrygo.

Militão e Rodrygo foram cortados de última hora por lesão. Assim, eles deram lugar a Léo Ortiz (Flamengo) e Gabriel Martinelli (Arsenal), respectivamente.

O Brasil, assim, vai a campo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus.

A Venezuela do técnico Fernando Batista vai jogar com Romo; Aramburu, Ramírez, Ángel e Navarro; José Martínez e Herrera; Murillo, Savarino e Bello; Rondón.

Brasil na tabela

A Seleção está na quarta posição, com 16 pontos, e pode dar um importante passo rumo à Copa do Mundo de 2026. Em caso de vitória, a Canarinho pode abrir até oito pontos para o oitavo colocado, dependendo, assim, da combinação de resultados da rodada.

