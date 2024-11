Shola faz história ao estrear pelo Flamengo: ‘Sonho’

Nigeriano, de 19 anos, entra em campo no empate com Atlético, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O atacante Shola, de 19 anos, ganhou a primeira oportunidade pelo Flamengo ao entrar no fim do segundo tempo do empate com o Atlético, na última quarta-feira. Com isso, ele tornar-se o primeiro nigeriano e o terceiro africano a vestir a camisa rubro-negra. O jovem atleta celebrou a sua estreia.

“Eu me sinto bem, sabe? Sonho com isso minha vida toda. Eu estou muito feliz que eu pude estrear. Foi uma ótima oportunidade. Obrigado, Flamengo, eu agradeço demais”, disse à FlaTV.

O jovem atacante nigeriano começou a treinar com o time profissional em 12 de agosto deste ano, ainda sob o comando de Tite. No entanto, com Filipe Luís, que o comandou no sub-20, que passou a ser relacionado mais vezes.

Flamengo confia em crescente de Shola

Em julho, o Flamengo assinou em definitivo com Shola. O atacante estava atuando por empréstimo há mais de um ano e foi contratado por cerca de 450 mil dólares (R$ 2,4 milhões). O rubro-negro tem 70% dos direitos econômicos do atleta nigeriano. O contrato é, afinal, por três temporadas.

