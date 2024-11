Campeonato Brasileiro de Muay Thai chega a Brasília pela primeira vez

Falta pouco para os fãs de muay thai vivenciarem dois dias muito especiais para o esporte. Neste fim de semana, o Ginásio do Cruzeiro será palco de duas grandes competições da modalidade. No sábado (16/11), acontece o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que pela primeira vez chega ao Distrito Federal com um card de cerca de 150 atletas de todo o país. No domingo, o local abre espaço para Campeonato Distrital.

Abrindo a programação das competições, nesta sexta-feira (15/11), a partir das 13h, no Ginásio do Cruzeiro, seminário gratuito para os filiados e inscritos no Brasileiro de Muay Thai, com a presença dos UFC Fighters, Ariane Sorriso e Jean Matsumoto, além de workshop completo sobre arbitragem na modalidade.

“É muito importante que a capital do país esteja recebendo um campeonato nacional, pois daqui sairão os classificados para o campeonato mundial de Muay Thai. A representação da capital do país, que hoje está se tornando cada vez mais a capital do esporte, tem sido fantástica. Com o apoio que temos recebido, estamos conseguindo mudar toda uma estrutura esportiva e fazendo com que os atletas sejam destaque nacional e mundial”, declara o presidente da Federação do Distrito Federal de Muay Thai, Jean Aguilar.

A novidade fica por conta do formato do evento, que terá cinco ringues com lutas simultâneas. O campeonato principal, que acontece no sábado, servirá como seletiva para o Mundial de 2025 na Tailândia. Já no domingo, o Distrital 2024, contará com a participação de oito atletas de cinco estados, em disputa por dois cinturões, além da premiação em dinheiro, que será de R$ 10 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice.

Entre os lutadores que são destaques no DF, estão Matheus Gomes, Marcos Vinícius e Junio Terere. “Trazer o campeonato para a capital federal simboliza o reconhecimento e o crescimento do Muay Thai em nível nacional, além de fomentar o esporte em todas as regiões”, avalia o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Serviço

Sexta-feira (15/11)

9h às 9h30 - Pesagem profissional

15h às 18h- Pesagem amadora

13h - Seminário com Jean Matsumoto

15h - Seminário com Ariane Sorriso

17h30 - Workshop de arbitragem

Sábado (16/11) - Campeonato Brasileiro 2024

7h - Pesagem dos lutadores

8h - Abertura dos portões

9h - Fim da pesagem e início dos combates nos cinco ringues

20h - Previsão de término das lutas e entrega das medalhas no pódio oficial

22h - Previsão de término do Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2024

Domingo (17/11) - Campeonato Distrital

13h - Abertura dos portões

15h - Início dos combates do GP Profissional - 75kgs

19h - Previsão de término das lutas

20h - Previsão de término do Campeonato Distrital de Muay Thai 2024