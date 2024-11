Nova treta? Denílson recusa convite para participar de documentário sobre Belo

Ex-jogador argumentou que não faz sentido abordar problemas judiciais com Belo, uma vez que a situação já foi resolvida - (crédito: Marcelo Caitano)

O ex-atacante Denílson recusou o convite para participar do documentário sobre a vida e obra do cantor Belo. O Globopay exibirá a nova produção no dia 28 de novembro.

O portal “F5” foi o primeiro a divulgar a informação. Denílson explicou que não aceitou o convite devido à agenda cheia, o que o impediria de dar seu melhor depoimento.

No entanto, ele mencionou outro motivo: o comentarista da TV Bandeirantes acredita que não há razão para falar sobre o processo judicial que ele teve com Belo por 23 anos, já que as questões se resolveram.

Relembre o processo

A disputa começou em 2000, quando Denílson investiu para agenciar a banda Soweto. Contudo, Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. O ex-jogador então entrou na justiça alegando quebra de contrato, o que resultou em uma indenização a Belo.

A partir daí, várias ordens de bloqueio e penhora de bens do cantor foram emitidas. Além disso, Belo teve a premiação do quadro “Dança dos Famosos”, da Rede Globo, penhorada, assim como valores de shows.

No entanto, cerca de um ano atrás, eles chegaram a um acordo e resolveram o processo, após 23 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.