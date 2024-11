Operário-PR x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes abrem a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (15), em Ponta Grossa - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Em confronto pela parte de cima da tabela, Operário e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa possuem uma remota chance de acesso, somando uma grande combinação de resultados. Mas o Mira, se vencer, fica muito próximo da Série A em 2025. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do canal fechado Sportv e também do pay-per-view Premiere.

Como chega o Operário-PR

Na sétima colocação da tabela, com 56 pontos, o Trem Fantasma possui chances mínimas de acesso. Sendo assim, para esse objetivo, precisa vencer seus jogos restantes e torcer para uma combinação de resultados, com derrotas dos adversários diretos. Apesar disso, os donos da casa chegam embalados com duas vitórias consecutivas, sobre o Sport em casa e Novorizontino fora.

Seguindo a linha de mudar a equipe de acordo com o adversário, técnico Rafael Guanaes deve fazer modificações para o duelo na lateral-esquerda, com as opções de Gabriel Feliciano e Pará. No meio campo, as opções são Rodrigo Lindoso ou Jacy. Além Daniel Lima e Ronaldo disputando uma vaga no ataque. Mas o treinador não possui baixas no elenco.

Como chega o Mirassol

Com um pé na Série A de 2025, o Mirassol é o segundo colocado da tabela, com 63 pontos. Portanto, dependendo dos resultados da rodada, uma vitória nesta sexta pode garantir o acesso do Leão Caipira à elite do Campeonato Brasileiro. Após embalar com quatro vitórias consecutivas, o Mira empatou com o Avaí em 0 a 0 no último domingo.

A equipe deve ser a mesma que entrou em campo contra o Leão da Ilha, visto que Negueba e Rodrigo Andrade seguem em recuperação no departamento médico. A boa notícia é que Mozart não tem novas baixas para o importante duelo fora de casa.

Operário x Mirassol

Série B – 37ª rodada

Data e horário: 15/11/2024 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano (Pará); Rodrigo Lindoso (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Daniel Lima (Ronaldo). Técnico: Rafael Guanaes

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel;

Iury Castilho, Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

