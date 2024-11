Raphinha vê ‘ponto importante’ do Brasil diante da Venezuela

O Brasil só empatou com a Venezuela nesta quinta-feira, em Maturín. A Seleção saiu na frente, mas sofreu empate logo no início da segunda etapa. Após o jogo, o camisa 10 e autor do gol brasileiro, Raphinha lamentou o resultado e disse que o time poderia ter vencido, mas valorizou o ponto conquistado.

“Mais importante do que marcar o gol era ganhar. Quando não ganhamos, é triste. Poderíamos ter ganhado, sabíamos que seria um jogo difícil. É um ponto importante fora de casa, sabemos a dificuldade de jogar aqui. Mas é um ponto importante. Estamos trabalhando duro para ganhar a próxima partida”, disse o jogador à SporTV.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil agora é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos.

O próximo compromisso do Brasil é na próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.