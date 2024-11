David Brazil revela acidente de Neymar e selfie como ‘salvação’

Neymar queria viver um dia comum e saiu com David, mas esbarrou em um carro e o dono recebeu pagamento com selfie - (crédito: Foto: Reprodução site PSG)

David Brazil, amigo de diversos famosos e, curiosamente, um dos parças de Neymar, fez uma revelação curiosa durante a gravação do programa “Sabadou com Virginia”, atração do SBT. O início da história chamou tanto a atenção que a própria apresentadora pediu que ele fizesse a conclusão.

Brazil, afinal, contou sobre um acidente automobilístico que Neymar sofreu em Santos. O desfecho da história, no entanto, foi o mais surpreendente.

Segundo David, Neymar bateu em um carro e usou apenas uma selfie para pagar pelos danos causados.

“Eu amo o Neymar! Tem gente que não entende essa paixão. Estávamos em Santos e ele queria ter um dia normal. Do nada, ele encostou em um carro velho. Quando o cara viu que era o Neymar, começou a gritar: ‘O Neymar bateu no meu carro’. Ele disse que deixaria o contato para arcar com o conserto, e o cara respondeu que só uma selfie já estava bom. Foi embora quicando de felicidade”, revelou David Brazil.

Neymar pode ser pai novamente

Neymar e Bruna Biancardi, afinal, estão no auge do relacionamento após superarem momentos difíceis. Agora, neste período positivo, eles pensam em aumentar a família. Segundo a colunista Keila Jimenez, o camisa 10 e a influenciadora já estão planejando ter um novo bebê.

Amigos próximos ao jogador afirmam que o casal nunca esteve tão unido. Neymar, atualmente no Al-Hilal, teria se transformado em um “homem de família”, dedicando mais tempo não apenas à companheira, mas também aos filhos. O jogador já é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena, frutos de diferentes relações.

