Dorival destaca volume ofensivo, mas cita ‘erro fatal’ em empate do Brasil

Técnico lamenta chances perdidas da Seleção Brasileira em empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico Dorival Júnior gostou da postura da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Venezuela, nesta quinta-feira, pela 11ª rodada das Eliminatórias. O treinador destacou o volume ofensivo da equipe, mas lamentou as chances perdidas e também citou erro fatal em gol que culminou no resultado final.

“Tivemos volume de jogo, procuramos criar a todo momento, jogar. Isso é característico da nossa equipe. Acredito que, respeitando todas as avaliações possíveis, por tudo aquilo que fizemos na partida merecíamos uma sorte melhor”, disse o treinador.

“Acho que nós tivemos um erro que foi fatal, que foi justamente o momento do gol que nós tomamos. De modo geral, a equipe teve um comportamento muito bom, muito seguro. Foi um jogo franco, as duas equipes buscando o gol a todo momento. Um jogo agradável de se ver, as equipes querendo o resultado. Acredito que o Brasil tenha tido um volume um pouco maior de jogo, isso foi importante. Mas infelizmente acabamos concluindo em gol apenas uma das oportunidades criadas. Acho que precisamos melhorar a todo momento, a equipe vem em uma crescente, começando a adquirir uma confiança importante. Tenho certeza de que teremos jogos ainda melhores pela frente”, disse o treinador.

A Seleção Brasileira, de fato criou chances e obrigou o goleiro Romo a trabalhar bastante. Além disso, Vini Jr. perdeu pênalti.

“De um modo geral, acho que foi um bom jogo, um jogo bem disputado. Todo ponto é importante. É natural que a expectativa criada, por aquilo que nós fizemos em campo, talvez tenhamos merecido um resultado melhor. Mas saio satisfeito com a atuação que tivemos, propondo o jogo a todo momento, buscando o gol adversário a todo instante e fazendo um jogo dentro das características do futebol brasileiro”, disse Dorival.

Desafio de Dorival e Seleção

Com o resultado, o time de Dorival Júnior perde a chance de dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O Brasil é o terceiro colocado da tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que encara a Colômbia na noite desta sexta-feira.

O próximo compromisso do Brasil está marcado para a próxima terça-feira, contra o Uruguai. O duelo ocorre a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.