Gabriel Simples fala sobre expectativa para semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O lateral-direito do Santos Sub-23 teve um papel importante na classificação, abrindo o caminho para a virada sobre o Vasco - (crédito: Foto: Bruno Vaz/Santos FC)

O Santos está na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e, para a classificação, Gabriel Simples teve um importante papel. O lateral-direito marcou o gol de empate contra o Vasco nas quartas, que abriu caminho para a virada. O jogador falou sobre a vitória em cima do time carioca.

“A virada diz muito sobre a força do nosso time. Mostra que temos resiliência e que estamos prontos para enfrentar desafios, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Isso também reflete a nossa união e o trabalho em equipe”, opinou o lateral.

Agora, o Peixe vai enfrentar o Botafogo na semifinal da competição. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (18), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Apesar do confronto ser em casa, o atleta hesitou em citar um favoritismo, mas destacou algumas vantagens.

“Não diria que somos favoritos porque o Botafogo tem um time muito bom, mas temos sim uma vantagem por jogar em casa. O apoio da torcida e o conhecimento do campo fazem uma grande diferença. Além disso, a equipe costuma se sentir mais à vontade jogando em casa”, disse.

Em sua temporada de estreia pelo Santos, o defensor já acumula 21 jogos, dois gols e duas assistências, incluindo seis partidas e um gol na equipe Sub-23. Por fim, Gabriel Simples falou sobre a importância de vencer o torneio nacional.

“O título do Aspirantes representaria muito para mim e para o grupo como um todo. Seria uma validação do nosso trabalho duro e do esforço que todos têm colocado em cada treino e jogo”, finalizou.

