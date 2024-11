Lorran, do Flamengo, é alvo do Manchester United em negociação que pode envolver Antony

Clube da Inglaterra tem interesse em joia do Rubro-Negro desde seu surgimento na base e já deseja contar com atleta em janeiro de 2025 - (crédito: Fotos: Michael Regan/Getty e Images Marcelo Cortes /CRF)

O meia Lorran, do Flamengo e uma das principais joias da base, está despertando o interesse do Manchester United, da Inglaterra. O clube inglês estaria disposto a envolver Antony numa possível negociação como forma de moeda de troca.

Desse modo, o Manchester United quer contar com Lorran ao final da temporada brasileira e no meio da temporada internacional, em janeiro de 2025. A informação é da imprensa internacional. Antony chegou com muita empolgação ao clube, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no Ajax, da Holanda. O meia-atacante, criado no São Paulo, foi contratado há dois anos por 100 milhões de euros (cerca de R$ 512 milhões na cotação da época), sendo uma das transferências mais caras da história do futebol mundial.

Leia mais: Landim questiona Gabigol: ‘Não sei se é o Flamengo ou ele mesmo que não acredita nele’

Por outro lado, Lorran sempre despertou interesse dos ingleses, mesmo quando atuava nas divisões de base. No entanto, atualmente vem recebendo poucas oportunidades no time profissional. Em duas temporadas no time principal, soma 30 jogos, com dois gols e três assistências.

Ainda conforme a imprensa internacional, Lorran sonha em atuar pela Premier League, a principal liga da Inglaterra. Porém, o Rubro-Negro só aceitaria negociá-lo em um acordo que envolvesse compensação financeira. No Manchester United, caso se transfira para o lugar de Antony, ele atuará ao lado de Casemiro, outro brasileiro do time.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.