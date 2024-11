??s vésperas da final da Libertadores, Marlon Freitas se emociona ao lembrar do pai

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas tem um importante papel na temporada, que levou o clube à decisão da Copa Libertadores da América. Mas para isso, o volante precisou vencer alguns obstáculos durante a vida. O jogador relembrou a morte do pai, em 2017, e se emocionou ao voltar neste capítulo.

“Eu estava em Chapecó, e por duas vezes o voo foi cancelado, eu não consegui enterrar meu pai. Ele queria que eu ficasse ali, jogar bola. Era o meu sonho, era o sonho dele. Eu não consegui no enterro do meu pai, por duas vezes. Vocês acham que é coincidência, mas não é. Talvez, se Deus tivesse permitido eu ver meu pai naquele momento de dor, de sofrimento, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Isso é certo”, disse em entrevista à Conmebol.

Marlon Freitas lembra do pai com gratidão

O atleta sofreu essa grande perda em sua vida quando ainda atuava pelo Fluminese, aos 22 anos. Mas hoje leva consigo a gratidão pelo pai ter apostado em sua carreira. Além disso, o jogador afirmou que nunca vai desistir, seguindo os passos paternos.

“A imagem que eu tenho do meu pai é uma imagem alegre, de um cara que apostou muito para eu estar aqui. Esse sonho não é só meu, é o sonho dele também. E para a minha família, minha mãe também, para os meus filhos. É muita gente por trás disso. Muita gente que meu pai deixou, mas ele sabia que eu ia aguentar. Então, a minha história é essa, um pouco, né? E eu vou continuar, vou dar sempre o meu melhor, sempre tentar ajudar o próximo. Vou errar, vou acertar, isso faz parte. Mas desistir, o Marlon nunca vai desistir. Nunca. No momento que eu achei que ele ia desistir, ele não desistiu”, disse.

“Até carrego o nome dele aqui, que fala que ele sempre vai estar comigo. Que nós vamos nos encontrar na eternidade. E eu sei que a gente vai se encontrar lá. Mas a minha missão ainda não acabou aqui. Eu sou movido por um propósito. Isso também tudo é para o meu pai, sabe? Eu já sou um campeão, já sou um campeão. Desculpa a emoção, mas quando eu falo do meu pai, é muito mais forte do que eu. E a minha história, um pouco, né? A minha história é essa. Um cara que nunca desistiu, um cara que sempre vai dar o seu melhor”, concluiu Marlon Freitas.

Botafogo x Atlético-MG, pela final da Libertadores

A decisão da Copa Libertadores acontece no dia 30 de novembro e o Botafogo vai encarar o Atlético-MG em uma grande final brasileira. O confronto terá início às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Antes do duelo, o Glorioso encara três jogos pelo Brasileirão, onde é líder isolado com 68 pontos.

