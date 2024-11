Flamengo goleia o Botafogo e conquista o Brasileirão Feminino sub-20

O Flamengo não deu qualquer chance para o Botafogo, aplicou uma sonora goleada por 7 a 0 e se sagrou campeão do Brasileirão Feminino sub-20, no Luso Brasileiro. Anna Luiza, Mariana (2), Núbia, Giovanna Franco e Pimenta (2) marcaram os tentos do triunfo que sacramentou a conquista rubro-negra.

Ao longo da partida, as Meninas da Gávea pressionaram as Crias Gloriosas e buscaram o gol desde o primeiro minuto, com mais volume de jogos. Assim, Anna Luiza aproveitou a cobrança de escanteio e acertou um lindo chute, no ângulo, para abrir o placar.

Na sequência, a capitã Mariana aproveitou a liberdade para partir sozinha a partir do meio de campo e ampliar o marcador no Luso Brasileiro. A partir da etapa final, o Rubro-Negro transformou a vitória em uma goleada impiedosa.

PODE ANOTAR QUE ELAS SÃO AS CAMPEÃS! ???? GOLEADA E TÍTULO, OK? O @brfeminino SUB-20 É DO FLAMENGO! É DAS #MeninasDaGávea! pic.twitter.com/zxtgWlpRlj — Flamengo (@Flamengo) November 15, 2024

Logo no início, Núbia foi para uma cobrança de pênalti e, com categoria, fez o terceiro. Já o quarto saiu dos pés da capitã Mariana ao bater na saída da goleira, enquanto o quinto foi de Barraca, que cobrou falta de longe e enganou a arqueira adversária.

Por fim, para completar a goleada, Pimenta bateu sem qualquer chance para a goleira e ainda teve tempo para, de pênalti, marcar o sétimo, que carimbou o título do Brasileirão Feminino Sub-20.

