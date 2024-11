Novorizontino x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

As quipes duelam pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (16), em Novo Horizonte - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Brigando por uma vaga na Série A em 2025, o Novorizontino recece o Paysandu neste sábado (16), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O confronto está marcado pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre do Vale está na terceira colocação da tabela, com 63 pontos e, portanto, mais uma vitória em casa deixa a equipe muito próxima do acesso. Por outro lado, na 13ª posição, o Papão já não briga por muita coisa no campeonato. Confira as principais informações sobre o confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão em canal aberto com a TV Brasil e Band, com o pay-per-view Premiere e também com o Canal GOAT, no youtube.

Como chega o Novorizontino

O time de Novo Horizonte vem de um tropeço em casa, já que perdeu para o Operário-PR por 1 a 0 na última rodada. Portanto, não quer desperdiçar novamente um confronto em casa e visa recuperar os pontos perdidos para subir de divisão. A depender de outros jogos, o time paulista pode garantir matematicamente o acesso ainda neste final de semana. Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista poderá contar com o retorno de Waguininho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega chega o Paysandu

Na 13ª posição, o Alviceleste agora joga para cumprir tabela, já que não tem mais riscos de cair para a 3ª divisão e também não tem chances de conquistar o acesso. A segurança da permanência veio com as duas vitórias consecutivas nos últimos jogos, contra a Ponte Preta fora e, posteriormente, o Brusque em casa, que consagrou o objetivo.

Novorizontino x Paysandu

Série B – 37ª rodada

Data e horário: 16/11/2024 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo, Geovane, Neto Pessoa e Waguininho; Pablo Dyego e Lucas Cardoso (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista

PAYSANDU:Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Bryan; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Eslí García) e Borasi.Técnico:Márcio Fernandes

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

