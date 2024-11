Pedro Raul completa dois meses sem jogar pelo Corinthians

Atacante perde espaço após reforços e fraco desempenho e não deve permanecer no Timão na próxima temporada - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O futuro de Pedro Raul deve realmente ser bem distante do Corinthians. Pouco aproveitado pelo técnico Ramón Díaz, o jogador completou dois meses sem entrar em campo, viu os reforços ganharem prioridade com o treinador argentino e está cada vez mais sem espaço no Timão.

A última partida disputada pelo centroavante foi contra o Botafogo, pelo Brasileirão, no dia 14 de setembro. Desde então, ele até chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas não saiu do banco de reservas. Mesmo após engatar uma sequência no começo da era Ramón Díaz.

Afinal, durante o mês de agosto, o centroavante vinha atuando como titular do Corinthians. Muito por conta da má fase vivida por Yuri Alberto. Ele chegou a fazer boa partida contra o RB Bragantino, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, a grande quantidade de gols perdidos e principalmente os reforços, como Héctor Hernández e Memphis Depay, fizeram o atleta perder espaço.

O atacante tem números tímidos pelo Corinthians. Em 31 jogos (11 como titular), foram apenas três gols e uma assistência. Aliás, o último tento já faz um bom tempo. Afinal, aconteceu em abril, na goleada sobre o Nacional-PAR por 4 a 0, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Raio-X de Pedro Raul no Corinthians

O Corinthians desembolsou 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), divididos em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025, para tirar Pedro Raul do Toluca, do México. O jogador, inclusive, chegou para brigar pela posição com Yuri Alberto, mas não conseguiu vingar.

O centroavante tem contrato até o fim de 2027. A multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Ele chegou a receber sondagens de outros clubes ao longo do ano, mas optou por seguir no Corinthians ao menos até o fim de 2024. Contudo, ele não deve seguir no Parque São Jorge na próxima temporada.

