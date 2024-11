Arias terá mais tempo para se recuperar da Data Fifa antes de Fluminense x Fortaleza

Atleta entrará em campo no dia 19 pela Colômbia, nas Eliminatórias, e poderá ter pelo menos dois dias de descanso antes do jogo do Tricolor - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Diferentemente do Fla-Flu, quando teve que participar de uma força-tarefa para estar em campo, Jhon Arias terá mais tempo para descansar visando o duelo do Fluminense com o Fortaleza. Afinal, o confronto só acontece no dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o colombiano terá tempo para se recuperar da Data Fifa antes do duelo pela 34ª rodada do Brasileirão.

A Colômbia atuará diante do Equador, em Barranquilla, no próximo dia 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes de confirmar a data, existia a chance do duelo de tricolores acontecer no dia 20, fazendo com que o jogador tivesse menos de 24h entre as partidas.

Como o calendário desta vez ajudou, o atleta terá pelo menos dois dias de descanso antes de entrar em campo com a camisa do Fluminense. O jogo com o Fortaleza torna-se decisivo, visto que a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto, restando cinco rodadas para o fim.

Força-tarefa no clássico

No clássico, Arias atuou uma terça à noite em Barranquilla, na Colômbia. Naquela época, ele pegou um voo para Bogotá e ficou no aeroporto em uma escala de quase seis horas. Em seguida, viajou mais seis horas para o Rio de Janeiro.

Dessa forma, chegou em casa por volta das 2h30 de quinta para jogar o clássico à noite. Mesmo assim, em campo, foi decisivo e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0.

“Na verdade, foi uma rotina bastante desgastante para mim, eu cheguei hoje, eu acho que por volta das duas, três da manhã. Dormi pouco, na verdade estou cansado, mas como falei lá atrás. Eu sempre vou fazer tudo o que eu estiver ao meu alcance por essa camisa, que tem me dado muito. E eu acho que tenho muito para corresponder. Então, sempre que eu estiver com saúde, graças a Deus que estou com saúde, eu vou estar pronto para jogar”, disse.

Por fim, vale lembrar que o colombiano não entrou em campo na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, pois estava suspenso. O Fluminense terá além do retorno de seu principal jogador, as voltas de Paulo Henrique Ganso, Fábio, Kauã Elias, Thiago Santos e Felipe Melo.

