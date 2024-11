Casa de Joelinton, do Newcastle, é invadida pela segunda vez em menos de um ano

O meio-campista do Newcastle, Joelinton, teve sua casa invadida pela segunda vez em menos de um ano na Inglaterra. Após o susto, o brasileiro desabafou nas redes sociais sobre o ocorrido e fez um apelo para que seu lar fosse respeitado como um ambiente seguro para sua família.

Joelinton esclareceu que a ação ‘varreu’ todos itens de valor da residência e direcionou o comentário aos assaltantes: “Para qualquer um que esteja pensando em fazer isso”. O brasileiro teve a casa invadida por bandidos em janeiro deste ano, enquanto acompanhava o jogo do Newcastle, seu clube, contra o Manchester City.

“Nossa casa foi arrombada novamente. Para qualquer um que esteja pensando em fazer isso: por favor, saiba que não sobrou nada de valor aqui! Nos importamos agora com a segurança da nossa família e o crescimento dos nossos filhos, sem medo”, e concluiu:

“Esperamos uma comunidade onde nossos filhos, e os filhos de todos, se sintam seguros. Pedimos respeito pela nossa casa como um espaço seguro para nossa família. Nós simplesmente queremos viver em paz”, escreveu o jogador em seu Instagram.

Veja publicação

Primeiro assalto

O brasileiro estava com a família no St. James Park quando recebeu, em janeiro deste ano, um alerta de segurança no celular sobre a invasão de três homens à mansão.Lesionado, Joelinton estava acompanhando o jogo entre Newcastle e Manchester City, pela Premier League, no momento do alerta e logo repassou à polícia local.

A polícia enviou um helicóptero ao local minutos depois, mas os invasores já haviam fugido com bens do atleta. Por sorte, as duas invasões terminaram apenas com prejuízos materiais, mas o atleta teme pela segurança da família em algum momento.

Joelinton na temporada

No último domingo (10), o Newcastle venceu o Nottingham Forest por 3 a 1, com gol de Joelinton, pela Premier League. O meio-campista marcou o tento de virada da equipe inglesa, aos 72 minutos, e seu segundo na temporada – em 14 jogos disputados.

Fora da lista de convocados de Dorival Júnior, o meia está curtindo a folga no calendário em Dubai com a família. Joelinton deve permanecer no país até o fim da Data-Fifa – previsto para 19 de novembro.

