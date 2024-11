Clube gigante da Espanha lança primeiro parque temático de futebol

Espaço fica nos Emirados Árabes, uma parceria entre um dos principais clubes espanhóis com o 'Dubai Parks and Resorts' - (crédito: Foto: Víctor Carretero/Real Madrid)

O Real Madrid se tornou pioneiro no lançamento de um parque temático sobre clubes de futebol. O espaço que foi nomeado como “Real Madrid World” fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tal projeto representa uma parceria dos Merengues com o renomado “Dubai Parks and Resorts”.

A localidade abrange uma área de seis hectares, situação que é proporcional a seis campos de futebol como a casa dos Galácticos, o Santiago Bernabéu. O parque, aliás, proporciona 40 alternativas diferentes para diversão. Entre os principais brinquedos estão a “Stars Flyer”, que representa o maior carrossel de cadeiras voadoras do mundo. A atração conta com 140 metros de altura. Além disso, há uma homenagem ao clube da Espanha, a “Hala Madrid Coaster”, a primeira e única montanha-russa de madeira no Oriente Médio.

Ainda por cima o parque conta com uma sala de troféus que o Real Madrid conquistou em duas modalidades esportivas: o basquete e o futebol. Além disso, há um recinto no qual os admiradores e torcedores da equipe espanhola podem tirar fotos com representações em tamanho real de atletas históricos dos Merengues. Por sinal, haverá a transmissão ao vivo de partidas do time. Integrantes da comunidade madridista vão ganhar um desconto de 20% em entradas que envolvam ativações do arque. Assim como benefícios em diversas lojas e restaurantes.

Ídolo brasileiro do Real Madrid marca presença na inauguração

A cerimônia de inauguração teve a presença do ex-lateral-direito brasileiro Roberto Carlos. Atualmente, ele desempenha a função de embaixador do clube espanhol. O ex-atleta conheceu as instalações e trocou experiências com mais de 100 crianças que integram a Fundação Real Madrid.

“Estamos absolutamente convencidos de que os visitantes deste parque temático sentirão imediatamente a emoção e o entusiasmo que nosso emblema e nossa camisa transmitem. Aqui damos vida a uma parte muito importante e querida da nossa história, que vem das emoções e sonhos dos fãs do Real Madrid. Como diz o nosso presidente, o Real Madrid pertence ao coração das pessoas”, disse Emilio Butragueño, ex-jogador e diretor de Relações Institucionais do clube.

“O Real Madrid World é mais do que apenas um parque temático – é uma celebração do futebol. Esta é uma adição emocionante ao panorama de entretenimento de Dubai com novas experiências que são totalmente inclusivas, educacionais e divertidas para todos”, acrescentou o CEO da Dubai Holding Entertainment, Fernando Eiroa.

Real foca em recuperação na Espanha

O clube liberou os seus jogadores que não foram convocados por suas seleções durante a data Fifa para um período de descanso. Posteriormente, vão se reapresentar para dar início ao plano de reestabelecer no Campeonato Espanhol. Seu último compromisso foi a vitória de goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna, em casa. A equipe conta com um jogo a menos, o duelo com o Valencia, que foi adiado por conta das enchentes que atingiram a região.

O seu primeiro embate após o retorno das competições será o Leganés, exatamente por La Liga. Com uma partida a menos, os Merengues estão na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com seis pontos de desvantagem para o líder. Simultaneamente ao seu objetivo de se recuperar no torneio nacional, o técnico Ancelotti terá a missão de encontrar o encaixe ideal da equipe. Contudo, não terá à disposição de dois titulares, o zagueiro Militão e o atacante Rodrygo. Os brasileiros sofreram contusões.

