Atlético-MG x Botafogo, pelo Brasileirão, será no Independência

Palco do "esquenta" para a final da Libertadores foi definido e terá portões fechados pela 34ª rodada do torneio nacional

Após a Data Fifa de novembro, o Atlético-MG vai receber o Botafogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, como a Arena MRV está interditada pelo STJD, o confronto acontecerá na Arena Independência. Além disso, para a partida, o estádio estará com os portões fechados e, portanto, não terá a presença de torcedores. A informação é do site Itatiaia, mas o clube ainda não confirmou a decisão.

A punição aconteceu após episódios de violência na final da Copa do Brasil, no último domingo (10). Na ocasião, torcedores do Galo lançaram bombas e outros objetos no campo, além de tentarem invadir o gramado durante a celebração do time carioca, que conquistou o título nacional em Belo Horizonte.

O clube chegou a procurar o Mineirão, mas o Cruzeiro disputará no local a decisão do Campeonato Mineiro feminino, que acontece no mesmo dia, às 15h30. Portanto, o Alvinegro decidiu mandar seu jogo no estádio do América-MG.

Atlético-MG x Botafogo, pela 34ª rodada do Brasileirão

O confronto está marcado para o dia 20 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília). A partida promete ser um esquenta para a final da Copa Libertadores, que será definida no dia 30 entre os clubes brasileiros, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Já no Brasileirão, o Botafogo está no topo da tabela, com 68 pontos, e chega na reta final com mais uma possibilidade de título. Por outro lado, o Atlético-MG está na 10ª posição, com 42, e precisa somar pontos para garantir uma vaga na Libertadores sem depender do resultado da final do torneio continental.

