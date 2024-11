São Paulo trabalha para ter Arboleda contra o RB Bragantino

Zagueiro sofreu um trauma na perna direita durante um treinamento no CT da Barra Funda e desfalcou o Tricolor na última rodada do Brasileiro - (crédito: Foto: Divulgação / São Paulo)

O São Paulo trabalha para contar com o zagueiro Arboleda na próxima quarta-feira (20/11), contra o RB Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor ficou fora do último duelo contra o Athletico Paranaense, por causa de um trauma na perna direita. Contudo, o técnico Luis Zubeldía convive com a expectativa do retorno do equatoriano.

O defensor sofreu uma pancada na perna direita sofrida em um dos treinamentos no CT da Barra Funda. Arboleda ainda não está 100% fisicamente e ainda não trabalha com o restante do elenco. Contudo, o São Paulo pretende utilizar este período sem jogos por conta da Data-Fifa para recuperar o equatoriano.

A expectativa é de que Arboleda volte a treinar sem restrições na próxima segunda-feira. Desta forma, o zagueiro teria dois dias para trabalhar com o plantel antes da partida contra o Red Bull Bragantino e recuperar o seu ritmo de jogo.

Contudo, mesmo se retornar, Arboleda não tem titularidade garantida. Afinal, contra o Bahia, pela 32ª rodada da competição, o zagueiro começou a partida no banco de reservas. O técnico Luis Zubeldía optou pela entrada de Sabino, por conta de sua qualidade no passe. O equatoriano entrou no segundo tempo daquela partida, na Arena Fonte Nova.

O São Paulo é o sexto colocado, com 57 pontos e ainda sonha com uma vaga no G-4. O grande objetivo do Tricolor Paulista nesta reta final de temporada é conseguir se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.