Novo uniforme! Argentina usará camisa comemorativa contra o Peru

A Seleção Argentina, líder das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo, vai estrear uniforme comemorativo na partida contra o Peru, na La Bombonera. Inspirada na edição do Mundial de 1974, a camisa retrô celebrará os 50 anos da primeira colaboração entre Adidas e AFA (Associação do Futebol Argentino). A estreia está marcada para próxima terça-feira, dia 19 de novembro, data exata do início da parceria entre a fornecedora alemã e a Albiceleste.

O uniforme preserva o formato tradicional da Albiceleste, com listras verticais azuis claras e brancas, e traz detalhes que remetem ao passado. A logo da Adidas, por exemplo, está estampada no clássico “trefoil” ao lado do escudo em fonte retrô da AFA. Além disso, o goleiro usará vestimenta na cor verde – reportando-se aos arqueiros da década de 1970.

A idealização do uniforme também reforça a conexão histórica entre a Albiceleste e a Adidas. O objetivo de preservar a tradição veste-se de tributo ao legado e momentos emblemáticos da parceria de quase 50 anos.

Jogadores como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister e Emiliano Martínez participaram do lançamento do uniforme, na manhã desta sexta-feira (15). A divulgação ocorreu através de um vídeo de quase dois minutos nas redes sociais da Argentina.

Estreia e vendas

A seleção usará a camisa pela primeira vez na próxima terça-feira (19), em partida contra o Peru, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo está marcado para as 21h, no estádio La Bombonera, do Boca Juniors. Por ora, o uniforme está disponível para venda apenas nas lojas da Adidas em solo nacional.

Argentina nas Eliminatórias

Mesmo com a derrota para o Paraguai, por 2 a 1, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026. A Albiceleste soma 22 pontos – três de vantagem para Colômbia. Os colombianos, porém, encaram o Uruguai nesta sexta-feira (15), às 21h, no Centenário.

Não há chances da Colômbia ultrapassar a Argentina nesta rodada, mesmo em caso de vitória sobre o Uruguai. Isso porque a Albiceleste soma sete triunfos contra cinco dos colombianos e, além disso, lidera no saldo de gols: 13 a 7.

O próximo adversário da Albiceleste, o Peru, figura na antepenúltima colocação das Eliminatórias. Os peruanos somam apenas seis pontos de 30 possíveis, mas têm um jogo a menos em relação aos concorrentes.

