Pedro, do Flamengo, evolui em recuperação

Atacante se recupera de uma lesão de ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida no início de setembro - (crédito: Reprodução)

Assim, de acordo com “ge”, pessoas próximas afirmaram que a recuperação está transcorrendo com muito êxito e está em estágio bem mais avançado de recuperação. Aliás, Pedro já fez exercícios com extensão completa e uso de cargas. O vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz, postou um vídeo nesta semana em que mostra o jogador realizando trabalhos na cadeira extensora.

O atacante tem todos os aparelhos necessários na sua própria residência e faz fisioterapia particular desde 2021. Dessa forma, ele realiza três sessões de tratamento em casa e uma no CT do Ninho do Urubu diariamente.

Pedro estava próximo de atingir a melhor temporada da carreira em números. Aliás, mesmo sem jogar desde o dia 1° de setembro, o atacante segue como artilheiro do futebol brasileiro neste ano. São 30 gols em partidas oficiais (e outros dois em amistosos na pré-temporada). Além disso, contribuiu com oito assistências. Ou seja, foram 38 participações diretas em gols em 43 jogos.

No último domingo (10), o jogador esteve presente na final da Copa do Brasil na Arena MRV. Durante a comemoração, ele pulou com um joelho só e também agachou para tirar foto com a taça.

