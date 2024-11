Zico, Gabigol, Olivinha: Flamengo recebe homenagens de ídolos e clubes pelos 129 anos

O dia 15 de novembro tem uma importância própria para o calendário rubro-negro. Fundado no dia 17 do mesmo mês, o Flamengo faz aniversário na data de hoje e celebra 129 anos de história. O clube mais popular do mundo está gravado no coração de mais de 43 milhões de torcedores e na jornada de times espalhados pelos quatro cantos, por isso, é natural que haja uma série de homenagens ao Mais Querido.

m dos maiores nomes da história do futebol, que atuou no Flamengo entre 2011 e 2012, parabenizou o clube logo cedo nas redes sociais: Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo recordou o período que passou pelo Rubro-Negro e enalteceu o calor da torcida.

“Parabéns, Flamengo, por seus 129 anos! Realmente mágico vestir a camisa 10 do Mengão e sentir o carinho e amor desta torcida, que é diferente”, escreveu R10. O astro finalizou a mensagem com a hashtag: “#VamosFlamengo”.

Mas Ronaldinho só abriu o caminho para outras homenagens grandiosas. De Zico a Gabigol e até clubes do Velho Continente também deixaram suas mensagens ao Clube de Regatas do Flamengo nas redes sociais.

Clubes

O perfil português do Bayern de Munique publicou um vídeo com recados dos bávaros do elenco. “Aquele abraço”, escreveu o clube o alemão seguido de uma mensagem de feliz aniversário.

Alô, @Flamengo, aquele abraço! ???? Feliz aniversário com recado dos nossos bávaros! ????#FCBayern #MiaSanMia #Fla129 pic.twitter.com/bpjsWQcMCZ — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) November 15, 2024

Aliás, por falar em Alemanha, o Eintracht Frankfurt também deixou sua homenagem ao Rubro-Negro: “Feliz aniversário, Flamengo! Tivemos a honra de enfrentar os maiores esquadrões do clube: Zagallo e Evaristo de Macedo, em 1954. Zico, Júnior, Andrade e cia em 1980 e o campeoníssimo de 2019. Parabéns, Nação Rubro-Negra”, escreveu.

Pulando para França, o Olympique de Marselha recordou dois ídolos históricos do Flamengo que também fizeram história por lá: Mozer e Gerson. “Parabéns pelos 129 anos de história e conquistas”, completou.

Mozer e @GersonSantos08, dois craques que nos unem ???????????????????? Parabéns pelos 129 anos de história e conquistas, @Flamengo ??????????#Fla129 #SRN pic.twitter.com/onMKmZjclS — Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_Portugues) November 15, 2024

O Mônaco também deixou uma mensagem especial ao clube carioca. “Nossas histórias estão interligadas pelas Crias do Ninho. Parabéns pelos 129 anos de tradição, Flamengo”.

O West Ham seguiu o mesmo roteiro e destacou Lucas Paquetá. O brasileiro nunca escondeu seu amor e gratidão ao Flamengo, clube que o revelou, e hoje se tornou um dos destaques do futebol europeu.

???? ???????????? ???????????? ????????????????????????????????, ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???? Feliz aniversário, @Flamengo! ???? Do cria @LucasPaqueta97 e de todos do West Ham! ????????#Fla129 pic.twitter.com/uIH6qazsxe — West Ham United ???????????????? (@WestHam_PT) November 15, 2024

Ídolos do Flamengo

O primeiro ídolo a parabenizar o clube teve motivo em dobro para celebrar neste dia 15 de novembro. Além de comemorar o aniversário do time de coração, Olivinha se tornou, na manhã desta sexta-feira, o primeiro atleta olímpico a receber um busto na Gávea. O ex-jogador de basquete se emocionou com a homenagem em um dia tão importante na história do Rubro-Negro. O ‘Deus da Raça’ também apareceu na postagem do Orlando Magic, dedicada à equipe carioca.

129 anos de muitas glórias: feliz aniversário, Flamengo! ???? Que nossas histórias voltem a se cruzar em breve! ?????????????? pic.twitter.com/vWZCMmovDx — Orlando Magic ???????? (@br_orlandomagic) November 15, 2024

Na sequência, quem apareceu? Ele, Gabigol. Ídolo e referência da segunda maior geração da história do clube, com o mesmo números de conquistas de Zico, o camisa 99 deixou seu recado ao Flamengo ainda nesta manhã de sexta-feira (15). Seu companheiro Bruno Henrique, também recordista em títulos, também prestou homenagem ao Mais Querido.

Parabéns ao maior do mundo!

Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer ?????? ?@Flamengo? pic.twitter.com/tjovn1gy8o — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 15, 2024

“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Um prazer vê-lo brilhar e fazer parte dessa linda trajetória de muitas glórias e conquistas. Parabéns, Mengão do meu coação”, escreveu BH.

Uma vez Flamengo pra sempre @flamengo, é um prazer vê-lo brilhar e fazer parte dessa linda trajetória de muitas glórias e conquistas.

Parabéns mengão do meu ?????? 1??2??9?? pic.twitter.com/I33X8MsaUG — BH (@Brunohenrique) November 15, 2024

Horas depois, a vez do maior de todos: Zico. O canal do Galinho republicou uma arte em homenagem aos 129 anos do Flamengo e, evidentemente, recebeu uma série de interações dos rubro-negros. Arthur Antunes Coimbra, aliás, teve uma fala sobre a idolatria no Rubro-Negro destacada nesta tarde.

“Eu não sabia de onde vinha nem como tinha começado, e demorei para entender o significado. Mas em determinada altura da vida, percebi que o amor, a paixão, a gratidão, a felicidade e tudo que sinto pelo Flamengo não são coisas diferentes ou que possa se separar. Está tudo junto, amarrado, concentrado numa forte sensação que agora me acompanha diariamente: a de que estou flutuando”, disse Zico ao The Players Tribune.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.