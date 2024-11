Fluminense é o time com mais amarelos do Brasileirão

Vindo de um jogo em que contou com seis desfalques por suspensão, o Fluminense sofre um problema crônico na atual edição do Brasileirão. Isso porque a equipe é a que mais sofreu cartões amarelos no torneio.

Segundo dados disponíveis no site “OGol”, o Tricolor está na ponta dentre os 20 clubes no quesito cartões amarelos. Ao todo, foram 104 sanções distribuídas a atletas do Fluminense. Além disso, foram quatro expulsões, sendo uma direta e outras três por dois amarelos.

LEIA MAIS: Kauã Elias irá reencontrar adversários do início de sua sequência pelo Fluminense

O Fluzão é perseguido de perto por Juventude (103) e Corinthians (101), formando o trio dos únicos que ultrapassaram a barreira dos 100 cartões, aliás. Na ponta oposta do torneio surge o Flamengo, equipe com menos amarelos, com apenas 64. Assim, a média do Fluminense é de 3,15 cartões por jogo, enquanto o rival Rubro-negro sofre somente 1,9 a cada rodada.

O meia Paulo Henrique Ganso, aliás, surge no top-5 dos atletas que mais levaram amarelos no torneio. Com 12, ele está empatado com Kanu (Bahia), Brítez (Fortaleza) e Zé Marcos (Juventude). À frente deste quarteto aparece o atacante Luciano, do São Paulo, com 13, e o volante Jádson, com 14. A curiosidade é que ambos já defenderam as cores do Fluminense.

Clubes com mais amarelos no Brasileirão

Atlético-GO e Fortaleza – 97

Corinthians – 101

Juventude – 103

Fluminense – 104

Jogadores com mais amarelos no Brasileirão

Kanu (Bahia), Emanuel Brítez (Fortaleza), PH Ganso (Fluminense) e Zé Marcos (Juventude) – 12

Luciano (São Paulo) – 13

Jádson (Juventude) – 14

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.