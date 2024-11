Felipe Anderson ou Dudu? Abel vive dilema no Palmeiras

Treinador estuda mudança no setor ofensivo por conta da baixa produtividade do camisa 9. Ídolo do Verdão vem pedindo espaço - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Bahia, na próxima quarta-feira (20/11), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem uma dúvida no setor ofensivo. Manter Felipe Anderson no ataque ou testar um novo jogador.

Principal reforço da temporada, Felipe Anderson tem tido desempenho tímido e recebeu críticas da torcida na última partida, contra o Grêmio. Destaque na Lazio, da Itália, como ponta direita, o camisa joga como ponta esquerda no Verdão e não vem conseguindo o mesmo destaque.

Ainda que Felipe Anderson tenha dito que prefere jogar neste lado, o treinador concorda que ele poderia render mais se repetisse o posicionamento que tinha no futebol italiano. Contudo, o dono do lado direito do ataque palestrino é Estêvão, craque da equipe e uma peça insubstituível para Abel Ferreira.

Assim, quem pode ganhar chance no Palmeiras é Dudu. Ainda coadjuvante nesta temporada, depois de voltar da cirurgia que sofreu no joelho direito, pode ser a grande novidade contra o Bahia.

O camisa 7 entrou no duelo contra o Grêmio e participou do gol da vitória do Palmeiras na partida. Dudu finalizou, Marchesín espalmou e Estêvão guardou no rebote. O ídolo da torcida entrou no segundo tempo do embate, justamente no lugar de Felipe Anderson, e ganhou elogios.

Abel ainda vai tomar uma decisão

Agora, cabe a Abel Ferreira decidir o que vai fazer no sistema ofensivo do Verdão. Em reta final de campeonato, o treinador tende a não fazer muitas mudanças, mas também quer aumentar a produtividade do ataque do Palmeiras, abrindo espaço para um ídolo do clube recuperar seu espaço.

