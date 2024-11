Após dois anos no exterior, Vasco fará pré-temporada no RJ em 2025

Após dois anos seguidos realizando sua pré-temporada no exterior, o Vasco fará seu período preparatório em 2025 no Rio de Janeiro. No próprio CT Moacyr Barbosa, para maior precisão, aliás. Isso foi o que o presidente Pedrinho confirmou, em coletiva na última quinta-feira (14), em São Januário.

Os motivos são variados. Como logística, estrutura, mudanças no calendário e, claro, financeiro. Além disso, a experiência da pré-temporada de 2024, realizada em Punta del Este (Uruguai), contou com críticas dentro do próprio elenco. Afinal, segundo publicação desta sexta-feira (15) do “ge”, o planejamento envolvia treinar no CT do Deportivo Maldonado, mas o gramado do local não estava próprio para uso. Assim, a equipe se contentou em utilizar o gramado do Resort Solanas, que não contava sequer com as dimensões oficiais de um campo de jogo.

LEIA MAIS: VP dá novos detalhes sobre possível venda da SAF do Vasco

“É para não correr nenhum risco, porque tivemos uma reclamação grande da pré-temporada no Uruguai, que não teve estrutura nenhuma. Dessa vez, não foi culpa da 777, foi da comissão técnica, que fez uma escolha muito errada. Foi uma escolha ruim, porque era em um resort que não tinha estrutura para fazer uma pré-temporada”, revelou o mandatário na coletiva de quinta.

Proximidade da família contribui

O presidente revelou outros motivos para a escolha por seguir no Rio de Janeiro para a pré-temporada. Segundo o comandante da nau vascaína, a proximidade com os parentes é algo que será levado em consideração.

“Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no centro de treinamentos. Não teve o convite da Florida Cup, a gente estava vendo a necessidade de sair do Rio de Janeiro, ir para Atibaia, só para dizer que saiu. Houve um consenso em termos de economia, logística, dinâmica… Os jogadores ficam num hotel 5 estrelas, tem toda aparelhagem no centro de treinamentos, podem ter acesso aos familiares, dia de treino integral eles dormem e nos outros vão para casa”, informou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.