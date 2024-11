Ponte Preta x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Sport fazem duelo de opostos neste sábado (16/11), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca é a 17° colocada e primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, precisa desesperadamente de uma vitória para sair do Z-4. Já o Leão da Ilha perdeu seu lugar no G-4 para o Ceará e precisa também dos três pontos para seguir brigando pelo acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega a Ponte Preta

A última partida da Ponte Preta em casa na Série B é fundamental na luta contra a queda. Afinal, no momento, o time está na 17ª posição com 38 pontos, um a menos que o CRB, primeiro time fora do Z-4. Contudo, para a partida, o técnico João Brigatti terá dois desfalques no compromisso diante do Leão. Afinal, Iago Dias e Mateus Silva foram expulsos no duelo contra o Vila Nova, e cumprem suspensão automática. Por outro lado, Gabriel Novaes volta a ficar à disposição, após deixar o departamento médico.

Como chega o Sport

Já o Sport engatou uma sequência negativa de três jogos sem vitórias e acabou perdendo sua vaga no G-4 para o Ceará. Agora, para voltar ao grupo que sobe para a Série A, a equipe precisa vencer e torcer para um tropeço do Vozão. Assim, para esta partida em Campinas, o técnico Pepa terá o retorno de Christian Ortíz, após cumprir suspensão na última rodada. Contudo, o Leão ganhou duas dúvidas para o confronto. Afinal, Gustavo Coutinho e Rafael Thyere seguem com incômodos musculares, e não são presenças confirmadas no jogo.

PONTE PRETA X SPORT

Série B – 37ª rodada

Data e horário: 16/11/2024 (sábado), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRTA: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Emerson Santos, Nilson Junior e Heitor; Emerson, Castro e Hudson; Renato, Gabriel Novaes e Elvis. Técnico: João Brigatti.

SPORT:Caíque França; Igor Cariús, Luciano Castán (Rafael Thyere), Chico e Felipinho; Fabinho e Julián Fernández; Fabricio Dominguez, Lucas Lima e Christian Ortíz; Chrystian Barletta.Técnico: Pepa.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

