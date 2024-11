Gabigol se declara ao Flamengo em dia de aniversário do clube

Gabigol, do Flamengo, se declarou ao clube nesta sexta-feira (15), em meio a uma semana de acontecimentos polêmicos envolvendo o jogador e o Rubro-Negro. Em comemoração ao aniversário de 129 anos do clube, o atacante usou sua rede social para mostrar o amor ao clube.

“Parabéns ao maior do mundo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, escreveu.

Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer ?????? ?@Flamengo? pic.twitter.com/tjovn1gy8o — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 15, 2024

Desde o último domingo, no dia da conquista da Copa do Brasil, a relação entre as partes deu uma estremecida. O jogador anunciou que ia deixar o Flamengo ao fim de contrato, no dia 31 de dezembro. Ele deve defender o Cruzeiro a partir da próxima temporada.

Em seguida, atos de indisciplina fizeram com que o clube carioca optasse por não relacioná-lo para o confronto contra o Atlético-Mineiro, na quarta-feira (13), pelo Brasileirão. No entanto, o jogador assistiu à partida no camarote do Maracanã. Uma conversa entre o empresário do atleta e o vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz, ”colocou panos quentes” na situação para que o fim do ciclo de Gabigol no clube não seja turbulento.

Vivendo seus últimos momentos no Rubro-Negro, ele ainda deve entrar em campo. O Flamengo ainda tem mais cinco jogos nesta temporada, todos pelo Campeonato Brasileiro. Gabigol chegou ao clube em 2019 e conquistou 13 títulos. Além disso, atuou em 303 partidas e marcou 160 gols com a camisa rubro-negra.

