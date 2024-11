Mirassol marca no fim e empata com Operário pela Série B

Equipe do interior paulista consegue ponto importante na luta para chegar à elite do Brasileirão. Fantasma, por sua vez, não tem mais chance - (crédito: Foto: Andre Oito / Operário)

O Mirassol conquistou um importante resultado na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (15), a equipe do interior paulista marcou no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. No entanto, não tem mais chances de ser campeão da Série B. De quebra, o resultado eliminou qualquer possibilidade do Fantasma de subir de divisão.

A igualdade no placar deixa o Mirassol em segundo com 64 pontos, a quatro do líder Santos, faltando apenas um jogo. A equipe ainda abre a mesma diferença de pontos para Ceará e Sport, que são o quarto e o quinto colocados e ainda jogam na rodada. Já o Operário chega a 57 e não tem mais possibilidade de acesso.

A última rodada será disputada no domingo (24). O Operário encara o CRB, enquanto o Mirassol recebe a Chapecoense. Os horários ainda não foram confirmados pela CBF.

Muralha falha no gol do Operário

Em casa, o Operário começou em cima e logo acertou o travessão, em chute de fora da área de Boschilia. O Mirassol marcava no campo de ataque, porém não conseguia êxito nas roubadas de bola. Aos 27, os paranaenses abriram o placar. Rodrigo Rodrigues arriscou de longe, Muralha soltou a bola nos pés de Pará, que pegou o rebote e marcou. Falha do goleiro ex-Flamengo.

O Operário seguia tendo as melhores chances no segundo tempo. Willian Machado, em jogada aérea, voltou a carimbar o travessão. Em seguida, uma chance de ouro, que custou caro. Luis Otávio saiu jogando errado e a bola sobrou para Nathan Fogaça, que bateu. A bola já tinha passado por Muralha quando João Victor tirou quase em cima da linha.

No fim, veio castigo para o Operário, que custou o sonho da vaga na Série A do Brasileirão. Em cruzamento de Léo Gamalho, o goleiro Gabriel Mesquita saiu mal, chocou-se com Joseph, e a bola sobrou limpa para Yuri Castilho empurrar para as redes.

