Com desfalques, Atlético viaja para enfrentar o Athletico

O técnico Gabriel Milito divulgou a lista de relacionados do Atlético para o jogo contra o Athletico, neste sábado (16), na Ligga Arena, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador contará com importantes desfalques.

O meia Zaracho, por exemplo, ficará em Belo Horizonte. O objetivo do departamento médico do clube é fortalecer a musculatura do jogador. Ele retornou recentemente aos gramados e precisa de mais cuidados com a parte física.

Milito também enfrenta outros desfalques. Guilherme Arana, embora já não faça mais parte da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão no tornozelo direito. Além dele, Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas estão com suas seleções para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Um provável Galo terá: Everson, Saravia, Battaglia, Lyanco, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Bernard, Deyverson (Paulinho) e Hulk.

Após as derrotas para o Flamengo e a perda do título da Copa do Brasil, o técnico Gabriel Milito ressaltou que o time vai com força total até o final do Campeonato Brasileiro para melhorar a situação dentro da competição. Afinal, o Galo está na 10ª colocação do torneio nacional, com 42 pontos somados.

