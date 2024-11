Com contrato encerrando, Marquinhos ainda não foi procurado pelo Fluminense

Clube não deve exercer opção de compra do atacante do Arsenal, mas pode tentar renovação do empréstimo por mais uma temporada - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

O atacante Marquinhos, contratado pelo Fluminense para a temporada de 2024, ainda não recebeu propostas da diretoria para uma possível renovação. Atualmente, ele está emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, até o final da temporada. O jogador chegou ao clube sob o comando de Fernando Diniz.

No momento, o foco do Fluminense é garantir a permanência na primeira divisão. Por isso, a direção ainda não definiu o planejamento para o próximo ano. A compra de Marquinhos, avaliada em R$ 50 milhões, está fora dos planos do Tricolor Carioca.

A única alternativa para manter o jogador seria renovar seu empréstimo por mais uma temporada junto ao Arsenal. Contudo, o Fluminense ainda aguarda uma posição do clube inglês. Até agora, não houve contato entre as partes para discutir detalhes ou iniciar negociações.

Pelo Fluminense, Marquinhos teve destaque na Libertadores, chegando a atuar como lateral-direito, apesar de sua posição de origem ser atacante. No entanto, ele perdeu espaço na equipe. No total, soma dois gols e duas assistências em 28 partidas pelo time carioca. Todavia, além de Marquinhos, Manoel, Felipe Melo, Diogo Barbosa e Jan Lucumí, encerram seus contratos no dia 31 de dezembro de 2024.

