Vila Nova x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (16), o Vila Nova recebe o Ituano no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B. Em lados opostos na tabela, o mandante ainda sonha com o acesso, enquanto o time paulista luta para escapar do rebaixamento à Série C.

Onde assistir

Amazon Prime Video, Canal GOAT e Premiere transmitem o jogo ao vivo, com início às 21h (horário de Brasília).

Como chega o Vila Nova

Ainda é possível o acesso? O Vila Nova entra na rodada ocupando o oitavo lugar, com 55 pontos, cinco a menos que o Ceará, primeiro time no G4. Com duas rodadas restantes, o Sport, quinto colocado, também soma os mesmos 60 pontos do time cearense, mantendo a disputa acirrada. Para o duelo contra o Ituano, o técnico contará com o retorno de Alesson, um dos artilheiros da competição, que volta de suspensão e é a principal esperança de gols.

Como chega o Ituano

O Ituano faz a mesma pergunta: ainda dá? Mas, ao contrário do Vila Nova, a luta é para escapar da Série C. Ocupando o 18º lugar com 34 pontos, o time está cinco atrás do CRB, primeiro fora do Z4. No ataque, a dúvida do técnico está entre Salatiel e Leozinho.

Série B – 2024 – 37ª rodada

Data e horário: 16/11/2024, às 21h(de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

VILA NOVA: Dênis Júnior; Rian, Jemmes, Dankler e Rhuan; Arilson, Cristiano e João Lucas (Gabriel Silva); Junior Todinho, Emerson Urso e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Gabriel Falcão, José Aldo e Yann Rolim; Vinicius Paiva, Thonny Anderson e Salatiel (Leozinho). Técnico: Chico Elias.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Anne Kesy de Sá (AM) e Thiago Rosa (RJ)

VAR: Douglas Schwengber (RS)

