Bicampeão brasileiro, técnico anuncia aposentadoria: ‘Faz mal à saúde’

Marcelo Oliveira, agora, pode ser considerado um ex-treinador. Sem emprego desde 2020, o bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na última década, afirmou que não trabalha mais com futebol.

A decisão veio devido à grande pressão da profissão. Segundo o ex-treinador, o esporte chega a prejudicar a saúde.

“Eu, como treinador, parei sim. Acho que é uma pressão absurda e acredito que, depois de tantos anos, passa até a fazer mal para a saúde”, declarou Marcelo Oliveira ao site “ge”.

Após passagens por vários clubes brasileiros, Marcelo Oliveira optou por reduzir a intensidade. Ele acredita que essa escolha explica o momento atual.

“Em algum momento, eu manifestei que estava diminuindo o ímpeto, o interesse de trabalhar com futebol, a não ser que fosse uma função diferente, como coordenação, onde eu pudesse compartilhar minha experiência e contribuir com algum clube. Isso até já aconteceu, mas não foi tão interessante, então resolvi não aceitar”, explicou.

Grandes clubes

Marcelo Oliveira passou por vários clubes importantes. Mas, no Cruzeiro, onde conquistou os títulos de campeão brasileiro em 2013 e 2014, e no Palmeiras, onde venceu a Copa do Brasil em 2015, ele alcançou suas principais glórias.

“Como técnico, trabalhei em grandes equipes. Depois que parei, viajei bastante pelo Brasil. Como turista e sempre encontrei pessoas do Athletico e do Coritiba, que me agradeceram e me trataram muito bem. E sou eu quem tenho que agradecer, porque o Coritiba foi onde alavanquei minha carreira, com dois títulos estaduais de forma invicta”, concluiu.

