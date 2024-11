Cruzeiro faz aposta de alto risco em Gabigol

Logo após o título da Copa do Brasil, Gabigol não perdeu a chance e anunciou que deixará o Flamengo ao fim da temporada. Ofuscou um pouco, é claro, a festa de todos, numa espécie de último ato de um marketing inoportuno. Foram anos de uma relação intensa, sobretudo com a torcida, da qual se tornou ídolo. No entanto, o artilheiro se distanciou do caminho da rede com o passar do tempo, colecionando muitas polêmicas.

Do jogador fundamental e decisivo da conquista do Brasileiro e da Libertadores de 2019, além de várias outras, muito foi desidratando ao longo do vínculo com o clube. Gabigol virou Gabi, dividiu-se em atividades paralelas, como a música, e foi metendo os pés pelas mãos.

Passou a todos a impressão de se achar grande demais, comparando-se em infeliz arte com Zico, simplesmente o Deus da Nação, o maior de todos no coração rubro-negro. Na atual temporada, o técnico Tite o preteriu. Viu Pedro brilhar e amargou o banco até mesmo para Carlinhos.

Chegou a ser suspenso por desrespeitar responsáveis por um exame antidoping de surpresa. Voltou a jogar ao ter a punição cancelada até o julgamento do caso, foi fotografado com a camisa do Corinthians, flertou com o Palmeiras, acertou com o Cruzeiro…

Retornou ao time sob o comando do ex-companheiro Filipe Luís, decidiu com dois gols o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, conquistou mais um título pelo Flamengo como protagonista, revoltou-se ao ser substituído pelo treinador no intervalo da segunda partida e foi afastado pela diretoria.

E agora, Cruzeiro?

A pergunta que se faz, então, é que jogador vai receber o Cruzeiro em 2025? O artilheiro que fazia a torcida rubro-negra delirar a cada rodada das competições. Ou aquele que esqueceu a bola como prioridade e frequentou o noticiário pelas encrencas fora das quatro linhas? A aposta da Raposa é alta. E só mesmo o tempo vai dizer se valeu a pena pagar para ver…

