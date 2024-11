Hulk? ‘Quem é Deyvinho perto do Bunda de Tanajura?’

Em brincadeira no Instagram, centroavante colocou apelido no ídolo e elogiou outro companheiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Deyverson teve mais um dia de pura sinceridade. O jogador participou de uma brincadeira no perfil oficial da Copa Libertadores no Instagram e não deixou suas piadas de lado.

A diversão começou quando Deyverson foi questionado sobre suas preferências em relação a outros atletas do futebol brasileiro. O momento engraçado, porém, surgiu quando perguntaram se ele preferia Hulk ou ele mesmo.

“Tá maluco, o Bunda de Tanajura. Quem é Deyvinho? Deyvinho está começando agora a caminhar, estou aprendendo muito jogando ao lado do Paulinho e do Bunda de Tanajura”, brincou o atacante.

Deyverson também fez questão de elogiar outro companheiro. Ao ser questionado se preferia Paulinho, do Atlético, ou Estevão, do Palmeiras, o camisa 9 do Galo respondeu:

“Está maluco, meu mano Paulinho. Estevão é um grande jogador, vai dar muitas alegrias, mas estou com o Paulinho e estou aprendendo muito com ele”, afirmou.

Em seguida, Deyverson escolheu Paulinho em relação a Lucas Moura, do São Paulo, Gabigol, do Flamengo, e até Raphael Veiga, seu ex-companheiro de Palmeiras.

“Veiguinha, te amo de montão, você está no meu coração, mas hoje jogo com o Paulinho.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

Paulinho só perdeu a preferência para Hulk.

“Paulinho, desculpa, te amo, falei de você várias vezes, te coloquei no mesmo patamar de vários irmãos meus, mas é Bunda de Tanajura”, brincou, aos risos.

Outras escolhas de Deyverson

Em outras comparações, Deyverson escolheu Igor Jesus em vez de Calleri, do São Paulo, e Pedro, do Flamengo. O jogador do Botafogo perdeu somente para Estevão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.