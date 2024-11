Novorizontino detona o São Paulo e conquista o Paulista Sub-20 de forma inédita

Tigre do Vale domina do início ao fim em campo e evita o Tricolor de levantar 11ª taça do estadual da categoria - (crédito: Foto: Higor Basso/Novorizontino)

O Novorizontino conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-20 pela primeira vez ao derrotar o São Paulo por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Os gols da conquista do Tigre do Vale foram marcados por Adriano Bispo, Pedro Balotelli e Victor Gabriel.

Aliás, o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, em Novo Horizonte. Esta é uma temporada muito interessante para o Novorizontino, tanto na base quanto no profissional, já que o time busca o acesso inédito à elite do futebol brasileiro. Por outro lado, o São Paulo buscava a décima conquista. A última vez que o Tricolor comemorou o título foi em 2016, e a própria diretoria pediu para o confronto acontecer em Itu, para preservar o gramado do estádio do Morumbi.

Todavia, o jogo começou equilibrado, mas rapidamente o Novorizontino tomou o controle. Em um contra-ataque pelo meio, Hector deu o passe para Adriano Bispo, que invadiu a área e bateu rasteiro para abrir o placar. Balotelli fez o segundo com um lindo chute de fora da área. Por fim, Victor Gabriel fez uma bela jogada individual pela esquerda, invadiu a área e bateu forte no ângulo para marcar um golaço e definir o título e a vitória por 3 a 0.

