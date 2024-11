Athletico-PR x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Athletico-PR recebe o Atlético-MG neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, pelo jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão, na 18ª colocação, possui 34 pontos. Mas caso vença contra o Galo, sai da Z4 e pula para a 14ª posição. Já o time mineiro se encontra em 10º lugar, com 42, e precisa somar pontos para garantir presença na Libertadores de 2025. Confira as principais informações do confronto. A Voz do Esporte programou uma supercobertura desta partida. Aldo Luiz estará no comando do pré-jogo e, também, com a narração.

O jogão entre rivais atleticanos no Paraná contará ainda com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Will Ferreira. Clique na arte acima, a partir das 17h (de Brasília) e não perca nada de Furacão x Galo.

