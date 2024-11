Flu e Fla empatam no jogo de ida da final do Carioca Feminino

Rivais ficam no 1 a 1 no Luso Brasileiro, neste sábado. Jucinara anotou para o Flamengo, enquanto Keké igualou para o Fluminense - (crédito: Foto: Divulgação)

Fluminense e Flamengo empataram em 1 a 1 pela ida da final do Campeonato Carioca, neste sábado (16), no Estádio Luso Brasileiro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Jucinara anotou para o Fla, enquanto Keké igualou para o Flu, já no final da partida.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 25 de novembro, às 20h, no mesmo estádio, mas com mando do Flamengo. Novo empate leva o duelo para os pênaltis. Se houver um vencedor, naturalmente, este será o campeão.

O Flamengo foi superior por toda a partida e abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta de Jucinara. A goleira Letícia, inclusive, falhou no lance, “contribuindo” para o gol. O Tricolor, porém, conseguiu apertar na reta final e chegou ao empate aos 43 do segundo tempo, com Keké, após esta tabelar com Cacau. Ambas, inclusive, saíram do banco.

O Fluminense, ainda assim, ficou na bronca com a arbitragem por entender que não foi falta. Além disso, o Tricolor reclamou da expulsão do treinador Hoffmann Túlio no início do segundo tempo.

Atual campeão, o Flamengo busca seu oitavo título, o que o faria igualar o Vasco. O Fluminense, por sua vez, tem três vices (2019, 2020 e 2021) e, portanto, está atrás de seu primeiro de sua primeira taça. Radar (6). Duque de Caxias (4), Botafogo (3), Campo Grande (2), Volta Redonda e Barra (ambos com 1) fecham o ranking.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.