Laterais Dodô e Alex Telles se apresentam à Seleção

Os laterais Dodô e Alex Telles já estão no grupo da Seleção Brasileira e enfrentarão o Uruguai nesta terça-feira (19/11) pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Os dois se apresentaram ao técnico Dorival Júnior na noite desta sexta-feira. Eles entram nos lugares de Vanderson, suspenso, e Arana, machucado, com entorse no tornozelo direito, que sofreu durante os treinamentos anteriores ao empate em 1 a 1 com a Venezuela, em Maturín.

Lateral-direito, Dodô, já defendeu todas as seleções de base. Mas está na sua primeira convocação no time principal. Jogador da base do Coritiba, tem 25 anos vem se destacando pela Fiorentina, na Itália. Já o lateral-esquerdo Alex Telles chegou no segundo semestre ao Botafogo e é um dos destaques do Glorioso, finalista da Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. Mas tem passagens pela Seleção. Ambos farão seus primeiros treinos neste sábado à tarde.

Seleção encara Uruguai na Bahia

O jogo desta terça-feira será na Arena Fonte Nova, às 21h (horário de Brasília). Vale pela 12ª rodada das Eliminatórias. O Uruguai, que vem de vitória emocionante sobre a Colômbia, está em segundo lugar, com 19 pontos, ao lado da Colômbia, mas à frente nos critérios de desempate. O Brasil tem 17 pontos. Assim, se vencer, ultrapassa a Celeste. A liderança é da Argentina, com 22 pontos.

