Renato tem dias contados no Grêmio; argentino está na mira

A quarta passagem de Renato Gaúcho pelo Grêmio está perto do fim. Colunista do Zero Hora e comentarista da Rádio Gaúcha, César Cidade Dias crava que o treinador não renovará contrato com o Tricolor e deixará o clube após o fim desta edição do Campeonato Brasileiro, independentemente da posição do Imortal no torneio.

Para o lugar do ídolo, o Grêmio busca um argentino que está livre no mercado: Hernán Crespo, ex-São Paulo. O hermano ficou sem emprego após deixar o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O Tricolor passará por um processo de reformulação ao fim da temporada, com novas estratégias e perfil técnico.

Crespo queria trabalhar na Europa. Porém, como não recebeu nenhuma proposta do Velho Continente, pondera um retorno ao futebol sul-americano. Como treinador, ele conquistou seis títulos: a Copa Sul-Americana, pelo Defensa Y Justicia (ARG), um Paulistão, pelo São Paulo. No Qatar, ganhou Liga, Copa e Supercopa pelo Al-Duhail. E, por fim, no Al-Ain, ganhou a Champions Asiática.

Nomes, como Tite e Felipão, para a vaga de Renato Gaúcho, ainda não passam de rumores.

Em 2024, Renato ganhou o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, mas não foi bem nos torneios de mata-mata. Na Libertadores, caiu nas oitavas de final para o Fluminense. Na Copa do Brasil, na mesma fase, foi eliminado pelo Corinthians. Já no Brasileirão, o Tricolor ocupa somente a 12ª posição, com 19 pontos, e briga contra o rebaixamento.

Em sua quarta passagem, Renato, aliás, está no Grêmio desde setembro de 2022.

