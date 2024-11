Novorizontino empata com o Paysandu e garante título do Santos

O Novorizontino tropeçou mais uma vez dentro de campo. Na tarde deste sábado (16), o Tigre saiu na frente, mas ficou no empate em 1 a 1 contra o Paysandu. Com o resultado, o Santos conquistou o título da Série B sem ainda ter entrado em campo na rodada.

Apesar do segundo vacilo seguido no Jorjão, o Novorizontino pode garantir o acesso ainda nesta rodada, caso Ceará 0u Sport percam seus jogos para América Mineiro e Ponte Preta, respectivamente. O Papão foi para 47 pontos e está na 13ª posição, já garantido na Série B.

Tigre pressiona, mas não marca

O Novorizontino, como esperado, começou indo para cima, mas não conseguiu acertar o alvo. Quando a bola foi na meta, Matheus Nogueira apareceu para salvar, em arremates de Neto Pessoa e Geovane. O Tigre chegou a balançar as redes com Waguininho, mas o auxiliar marcou impedimento na origem da jogada.

Tigre sai na frente, mas sofre o empate

O time da casa e veio com mudanças para a segunda etapa. Logo no primeiro arremate, conseguiu marcar. Geovane arriscou de longe, Matheus Nogueira ajudou e a bola foi para o fundo do gol, fazendo a festa no Jorjão.

A festa estava armada, porém tudo mudou em um minuto. Luisão fez falta em Kevyn e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. Na cobrança, a bola atravessou a área e Esli Garcia empatou. O Tigre foi para cima na saída de bola e Pablo Dyego acertou a trave. Nos minutos finais, mesmo com um a menos, o Aurinegro foi para cima e teve uma chance na cabeça de Neto Pessoa, que parou em Matheus Nogueira.

No último lance, Neto Pessoa arriscou, Matheus Nogueira defendeu. No rebote, o goleiro salvou de novo, e numa terceira chance Patrick tentou e Kevyn salvou em cima da linha.

NOVORIZONTINO 1X1 PAYSANDU

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada da Série B

Data: 16/11/2024

Local: Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Público: Não divulgado.

Renda: Não divulgada.

Gols: Geovane, 7′/2ºT (1-0); Esli Garcia, 30′/2ºT (1-1)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, Patrick e Luisão; Rodrigo Soares (Igor Formiga, intervalo), Eduardo (Dudu, 33’/2ºT), Geovane (Marlon, 40’/2ºT) Reverson (Fabrício Daniel, intervalo); Neto Pessoa, Rodolfo (Pablo Dyego, 14’/2ºT) e Waguininho . Técnico: Eduardo Batista.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson, 37’/2ºT), Wanderson (Kevyn, 20’/2ºT), Quintana e Lucas Maia; Luan Freitas (Leandro Vilela, 20’/2ºT), João Vieira e Robinho (Esli Garcia, 28’/2ºT); Borasi, Ruan Ribeiro (Brendon, 20’/2ºT) e Paulinho Bóia. Técnico: Marcio Fernandes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

Cartões amarelos: Geovane e Luisão (NOV); Matheus Nogueira, Luan Freitas e Borasi (PAY)

Cartão vermelho: Luisão (NOV)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.