Vai ter Fun Fest! Botafogo abre as portas do Niltão na final da Libertadores

Torcida poderá acompanhar a decisão no Colosso do Subúrbio, em 30/11. Clube divulgará mais detalhes sobre o evento na próxima semana - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

A torcida pediu, e o Botafogo atendeu. A SAF do clube informou, neste sábado (16), que abrirá as portas do Estádio Nilton Santos no dia da final desta edição Copa Libertadores. No dia 30/11, os alvinegros que não forem a Buenos Aires poderão, enfim, acompanhar a partida contra o Atlético-MG no Colosso do Subúrbio.

O evento será o “Niltão Fun Fest”. O clube prometeu divulgar, então, mais detalhes na próxima semana. Porém, adiantou que os sócios do programa Camisa 7 terão prioridade nas compras dos bilhetes, com acontece, inclusive, nos jogos do Mais Tradicional.

“Uma decisão histórica nos espera dia 30 de novembro e a casa alvinegra estará pronta para receber a torcida mais apaixonada do mundo! Em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, na mesma sintonia e com muitas vibrações, jogaremos juntos pelo nosso sonho! Vai pegar fogo!”, escreveu o Botafogo em suas redes sociais.

Além do evento no Nilton Santos, o Botafogo também instalará telões em General Severiano, no mesmo dia. O social do clube vendeu todos os ingressos.

Em busca da Glória Eterna, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG, às 17h, no sábado (30), em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, na grande decisão.

