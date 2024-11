Gabigol e Marcos Braz se reuniram. Fumaram o ‘Cachimbo da Paz’?

Papo entre o goleador e vice de futebol rolou no Ninho do Urubu neste sábado e, segundo 'O Dia' clima foi amistoso. Será que rola renovação? - (crédito: Foto: Reprodução e Lucas Bayer / Jogada10)

Gabigol e o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, realizaram reunião no Ninho do Urubu neste sábado (16/11). Em pauta, a tentativa de acabar com as farpas dos últimos dias. Segundo apuração do jornal O Dia, a conversa foi muito amistosa, o que dá a possibilidade de que Gabigol deve voltar a ser relacionado para os jogos finais da Série A. O primeiro deles já na quarta-feira (12/11), diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Assim, tudo indica que os últimos dias de Gabigol no Flamengo serão em ação, já que Filipe Luís indicou que, no caso de a diretoria resolver suspender a punição ao atacante, ele será titular do ataque.

O clima entre Gabigol e a diretoria do Flamengo, que já não era bom, piorou muito após as declarações do atacante, ainda em campo, durante a comemoração pelo título da Copa do Brasil, no domingo passado, diante do Atlético-MG, em Minas. Ele disse que estava de saída (logo depois veio a informação de que ele irá para o Cruzeiro) e que a diretoria não teve respeito por ele na renovação, com críticas mais veementes direcionadas a Marcos Braz.

Gabigol e a renovação

Vale dizer que o acerto com o Cruzeiro ainda não tem confirmação oficial, nem a divulgação do contrato. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que a proposta do Rubro-Negro, para um contrato de um ano, segue em aberto. Em entrevista ao podcast Flow, na sexta-feira, Landim disse que o acerto depende de Gabigol.

“O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque, se ele quer ficar no Flamengo e acredita no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois continua?”, afirmou Landim.

Atualmente, Gabigol ganha R$ 1,4 milhão mensais. O pedido do atacante é um salário de R$ 2,1 milhões por cinco anos. O Flamengo aceita pagar R$ 2,1 milhões, mas apenas por um ano. O Cruzeiro, segundo informações, aceita os valores e os cinco anos de contrato para o goleador de 28 anos.

